В Сочи в ДТП попал автобус с детьми

Авария произошла в Адлере 14 апреля в 15:30.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились дети, при перестроении допустил столкновение с автомобилем Hyundai. После этого автобус съехал с дороги в ливневую канаву. В результате ДТП никто из детей не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, они регулируют движение на участке дороги, чтобы предотвратить заторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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