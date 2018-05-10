В Сочи в ДТП пострадал десятилетний пешеход

Авария произошла 10 мая в 12:25 на улице Макаренко.

При движении со стороны улицы Пластунской в направлении улицы Вишневой 39-летний местный житель за рулем ВАЗ-21213 наехал на десятилетнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

Ребенок получил различные травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По предварительным данным, в произошедшем ДТП виноват пешеход.

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