В Сочи в ДТП пострадал двухлетний ребенок

Авария произошла 30 марта в 13:20 на автодороге 147 Джубга — Сочи до границы с Абхазией.

По предварительным данным, 30-летняя женщина на Audi А5 не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в дорожное ограждение. Затем иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Mitsubishi Outlander под управлением 29-летнего водителя. Mitsubishi автомобиль отбросило на припаркованный справа на обочине Isuzu.

В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир Mitsubishi.

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, что позволило избежать тяжелых травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.