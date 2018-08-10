В Сочи в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла 9 августа в Хостинском районе в 18:25 на улице Транспортной около дома № 124.

По предварительным данным, 28-летняя местная жительница ехала за рулем Hyundai Getz. При перестроении с правого ряда она не уступила дорогу Kia, который ехал прямо по левой полосе.

В результате столкновения пострадал трехлетний ребенок, который находился в детском кресле на заднем сидении Kia. Кресло позволило избежать серьезных травм. Кроме ребенка в аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД МВД по Сочи.

В ГИБДД напоминают, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к ДТП и просят водителей быть внимательными при перестроении и развороте.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник