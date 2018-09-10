В Сочи в ДТП пострадал водитель отечественной легковушки и его 11-летний пассажир

Авария произошла 9 сентября в 22:00 в Центральном районе на улице Транспортной.

По предварительным данным, 21-летний местный житель за рулем ВАЗ-2105 при повороте налево врезался в попутный автомобиль Jaguar под управлением 31-летнего жителя Кемерово, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате столкновения пострадали водитель «пятерки» и его 11-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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