Авария произошла 7 января в 9:50. Столкнулись автомобили BMW и Toyota.

Водитель автомобиля BMW при движении по мокрой дороге не справился с управлением. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota.

«Пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля Toyota. С сотрясением головного мозга ее госпитализировали в детскую больницу №9», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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