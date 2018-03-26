В Сочи в ДТП пострадала двухлетняя девочка

Авария произошла 25 марта около 20:00 на улице Пластунской в Центральном районе.

По предварительным данным, 23-летний водитель на ВАЗ-21099 врезался в едущий впереди автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 27-летний житель Кубани.

В результате ДТП пострадала двухлетняя пассажирка автомобиля Lada Granta. Водители не пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля ВАЗ-21099.

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