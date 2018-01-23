В Сочи в ДТП пострадали двое детей

ДТП произошло 22 января в 14:30 на улице 50 лет СССР Хостинского района города Сочи.

По предварительным данным, 27-летний москвич за рулем Opel при совершении обгона столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-2108, который вела 53-летняя местная жительница.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира отечественного автомобиля. Их с незначительными травмами доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

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