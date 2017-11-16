В Сочи в ДТП с иномаркой погиб байкер

Авария произошла 16 ноября около 10:00 на 18-ом километре трассы Адлер — Красная Поляна.

«По предварительным данным, 57-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki превысил скорость и врезался в автомобиль Nissan, который двигался в попутном направлении. Мотоцикл от удара в отбойник. Водитель мотоцикла скончался», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В социальных сетях сообщили, что погибший — известный в Сочи байкер Михаил Архангел.

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