В Сочи в ДТП с неуправляемой бетономешалкой пострадал ее водитель

Авария произошла 26 марта на улице Лысая гора в микрорайоне Светлана.

ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель пытается запрыгнуть в кабину бетоновоза, чтобы его остановить, также от машины с трудом увернулся прохожий. Большегруз на скорости скатился с горы, задел две иномарки, задел фасад дома, а затем перевернулся.

По словам очевидцев, у бетономешалки не выдержал стояночный тормоз. В пострадавших машинах людей не было.

«Пострадала моя машина. Бетоновоз стоял на возвышении. Он только привез бетон и был полным, сорвался с ручника, зацепил забор, затем столкнул наши машины и развернулся. Ни в одном из автомобилей людей не было», — рассказала владелица пострадавшего автомобиля Мария Ушакова.

Пострадал только шофер грузовика. Он повредил ногу, когда бежал за машиной, и сейчас находится в больнице. Как рассказали его родственники, жизни мужчины ничего не угрожает. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Поврежденный дом восстановят сами жильцы. По их словам, строению нанесен незначительный ущерб.