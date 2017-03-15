В Сочи в ДТП с пьяным водителем пострадал семилетний ребенок

В Сочи 14 марта в ДТП пострадал ребенок.
Авария произошла около 19:00 на одной из улиц Адлера. По предварительным данным, 36-летний мужчина, управляя Toyota Corona, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Land Rover. В результате происшествия пострадал семилетний пассажир внедорожника, с травмами ребенка госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
У водителя Toyota были явные признаки опьянения, инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого мужчина отказался. Составили административный протокол. За отказ от экспертизы нарушителю грозит лишение прав. Обстоятельства ДТП выясняются.