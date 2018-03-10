В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель автомобиля Lexus

Авария произошла 10 марта на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна.

Сообщение о ДТП потупило в 20:35. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. В связи с этим он столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Водитель автобуса и двое пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.

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