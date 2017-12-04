В Сочи в ДТП с шестью машинами пострадали три человека

Авария произошла 3 декабря в 22:10 на 150-м километре трассы Джубга — Сочи в районе поселка Нижняя Хобза.

«По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость и допустил занос вправо. В результате этого он наехал на стоявшие на обочине машины ВАЗ-211440, Lada Granta и Lada Priora. Последняя в результате удара столкнулась с еще одним автомобилем ВАЗ-2114, который наехал на Hyundai Accent», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Автомобиль Volkswagen Jetta также сбил двоих мужчин 21 и 26 лет. Пешеходы, а также водитель Volkswagen, получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводят проверку.

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