В Сочи в форуме «Безопасность туризма — Юг» примут участие более 250 человек

Мероприятие пройдет в рамках Международного туристского форума SIFT 23 ноября.

Запланировано проведение трех сессий. Первая будет посвящена темам комплексной безопасности, защиты от ЧС рекреационных кластеров и курортных территорий. На второй будут обсуждаться вопросы технической безопасности, спасательного обеспечения и классификации горнолыжных курортов. Темой третьей сессии станет антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность гостиниц и других средств размещения как условие обязательной классификации и присвоения им «звезд».

Также предусмотрен практикум для отельеров с пошаговой инструкцией и «работой над ошибками».

Участниками сессий форума станут представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, которые расскажут о работе по организации антитеррористической защищенности средств размещения в Краснодарском крае.

«В мероприятиях примут участие руководители органов власти и местного самоуправления Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представители органов надзора и правоохранительной деятельности в сфере безопасности, противопожарной деятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму, владельцы крупнейших объектов туристской инфраструктуры — всего более 250 человек», — сообщили в региональном минкурортов.

Ежегодный Международный форум «Безопасность туризма — Юг» пройдет на площадках комплекса «Адлер-Арена» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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