Ярмарка с названием «Гуляй, горы» открылась на курорте «Горки Город».

На ярмарке представлена продукция местных производителей: краснополянский чай, мед, орехи, сухофрукты и фруктовые плоды, кавказские сувениры и чурчхела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

Ярмарка расположена на уровне 960 м. Она будет работать до весны. Помимо торговых павильонов и фуд-корта на территории есть тир. Развлекательные программы проходят на ярмарке ежедневно.

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