В Сочи в городском пресс-центре ЧМ-2018 обсудили развитие агротуризма

Журналистам презентовали натуральную продукцию мацестинского фермерского комплекса.

Как отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности города Сочи Андрей Платонов, агротуризм на Черноморском побережье сегодня развивается, вызывая все больший интерес у гостей курорта.

По словам Платонова, практически все экскурсии, которые предлагает Сочи туристам и болельщикам, включают посещение объектов агротуризма.

«Мы стараемся придать этому направлению новый импульс путем поддержки наших фермеров. Это льготные кредиты, субсидии, которые предоставляет в рамках госпрограмм министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. И мы уже видим, что эта поддержка работает», — сказал Платонов.

Руководитель мацестинского фермерского хозяйства Инга Экзархо отметила особенности, которые делают турпродукт Сочи особенно привлекательным: протяженность 145 км, морской и горный воздух, современные высокотехнологичные спортивные объекты, мягкий субтропический климат.

Хозяйство производит натуральные сыры из козьего молока и кисло-молочную продукцию. Органическая продукция без добавления консервантов, стабилизаторов и красителей, замкнутое круглосуточное производство, козаводческий комплекс, конные экскурсии и театрализованный конкур под лезгинку — пример нового турпродукта от фермерского хозяйства в Мацесте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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