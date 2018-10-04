В Сочи в море нашли тело мужчины

Это произошло днем 4 октября в микрорайоне Макопсе в Лазаревском районе города-курорта.

Местные жители обнаружили в море тело мужчины и сообщили об этом в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа и спасатели.

«Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, тело пробыло в воде около месяца. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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