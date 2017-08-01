В Сочи в море пропал житель Амурской области

Спасатели ведут поиски мужчины в акватории в районе пляжа «Ривьера».

Турист из Амурской области пропал 31 июля. Как сообщили очевидцы и работники пляжа, мужчина ушел купаться и из воды не выходил. На берегу остались его личные вещи и одежда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В течение дня спасатели Центрального подразделения вели водолазный поиск, однако пропавшего не обнаружили. Работы продолжились 1 августа.

Также продолжаются поиски мужчины, которого унесло в море 30 июля. Спасатели обследуют акваторию и береговую полосу от поселка Головина до Лазаревского.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина пропал в районе устья реки Шахи в Сочи. Спасатели вели поиски в течение двух дней.

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