В Сочи в море спустили венки в память о погибших в авиакатастрофе

В Сочи 25 декабря горожане несут цветы и свечи к площади Южного мола морского порта в память о погибших при крушении самолета Ту-154.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В порту на воду спустили траурные венки в знак солидарности с родственниками погибших. На причале выставлен военный караул.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших при крушении Ту-154.

На месте авиакатастрофы обнаружили тела десяти человек.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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