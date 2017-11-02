В Сочи в музее инопланетян покажут копии пришельцев

Экспонаты музея — это точные копии гуманоидов, созданные по свидетельствам очевидцев.

Тема потустороннего мира давно волнует многих ученых. Бразилец Жобер Перейра нашел тех, кому являлись представители иных цивилизаций. В результате получился внушительный научный труд. По этим документам скульпторы всего мира создавали «своих» пришельцев. Теперь их можно увидеть в Сочи.

«Сочи входит в топ-10 городов по популярности летающих тарелок», — сказала экскурсовод музея Мария Корнеева.

В музее инопланетян, пока единственном в России, сейчас 20 экспонатов. Тут есть представители трех самых известных видов пришельцев: серые, зеленые человечки и альфа-центаврийцы. Изучить представителей внеземных рас можно по их уменьшенным копиям, похожим на эмбрионы. Так как предполагаемый рост гуманоидов 3-4 м, в небольшом зале музея они бы просто не поместились, объясняют экскурсоводы.

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