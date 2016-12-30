В Сочи в новогодние праздники будет работать краевой оперативный штаб

В Сочи в декабре создали краевой оперативный штаб, который будет работать в новогодние праздники.

Такое поручение дал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В состав штаба вошли представители краевых профильных министерств и ведомств, а также администрации курорта.

Специалисты провели работу по организации бесперебойного функционирования отраслей городского хозяйства. Уже составлены графики дежурств представителей администрации края, органов исполнительной власти, муниципальных служащих мэрии Сочи, а также предприятий коммунального хозяйства. В составе мобильных групп они ежедневно проводят мониторинг жизнеобеспечения курорта.

От министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края назначены оперативные дежурные. Они координируют деятельность и взаимодействие с департаментом городского хозяйства Сочи и предприятиями коммунального комплекса. Определены три зоны контроля санитарного состояния. Это горнолыжные курорты «Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор». Мониторинг санитарного состояния территории курортов проводят ежедневно с 9:00 до 18:00.

Результаты работы каждого дня штаба обсуждают на ежедневных совещаниях. Их проводит вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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