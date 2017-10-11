В Сочи в новогодние праздники представят сказку на льду «Морозко»

Показы нового проекта фигуриста Ильи Авербуха пройдут 2 и 3 января в ледовом дворце «Айсберг».

Главные роли в новогодней музыкальной сказке на льду «Морозко» исполнят олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы Европы и мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы миры Албена Денкова и Максим Ставицкий.

«Постановка новогодних спектаклей, на которые с удовольствием ходят не только дети, но и их родители, для нашего коллектива стала уже хорошей традицией. Пять лет назад мы решили вернуться к теме русских народных сказок, которые учат вечным ценностям: добру и справедливости», — поделился Илья Авербух.

Зрителей увидят современные спецэффекты, трехмерные декорации и яркие костюмы, а каждого посетителя младше 14 лет ожидает подарок — набор шоколадок.

Прокаты будут начинаться в 12:00, 15:00 и 18:00, сообщает пресс-служба Олимпийского парка.

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