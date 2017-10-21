В Сочи в новом сквере в честь фестиваля молодежи высадили восьмилетний эвкалипт

На торжественной церемонии открытия присутствовали волонтеры ООН, участники и организаторы фестиваля, депутаты Госдумы.

В новом Фестивальном сквере на улице Яна Фабрициуса высадили «Дерево мира» – восьмилетний серебристый эвкалипт, который станет символом мира, солидарности и дружбы для всех гостей города.

Новая зеленая зона появилась на месте заброшенного пустыря площадью 1,2 га. Земельный участок благоустроили в короткие сроки при участии предпринимателей и жителей Сочи. С территории вывезли десятки тонн мусора, на участке наладили дренажную система, уложили брусчатку, забетонировали тропы, обустроили парковку рядом со сквером. Деревья и клумбы украсили художественной подсветкой, а на входе в сквер установили композицию «Голубь мира», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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