В Сочи в первые дни ЧМ-2018 казаки проведут мини-парады

Показательные выступления почетного караула Кубанского казачьего войска пройдут в центре Сочи и около стадиона «Фишт».

Об этом рассказал заместитель губернатора края Николай Долуда. Он уточнил, что подобные показательные выступления казаки уже 11 лет проводят в центре Краснодара в выходные дни.

«Фактически, это небольшой парад, который сопровождается музыкой духового оркестра. Казаки почетного караула будут одеты в казачью форму, которую в царской России носил Его Императорского Величества конвой: красные черкески, черные папахи, шашки», — отметил он.

Планируется, что 14 июня выступления пройдут в районе администрации и у фан-зоны. А в день первого матча 15 июня болельщики и сборные Португалии и Испании смогут увидеть эти мини-парады возле Олимпийского огня неподалеку от стадиона «Фишт», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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