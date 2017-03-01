В Сочи в поселке Лоо начали восстанавливать набережную

В Сочи в поселке Лоо в феврале начали подготовительные работы к восстановлению приморской набережной.

Уже завершены проектные работы по восстановительным работам.

«Всего из городского бюджета выделили около 30 млн рублей. Было разработано техническое решение по аварийно-восстановительным работам. Сейчас проектирование завершено», — рассказал замглавы Сочи Иван Бомбергер.

Деньги направят на восстановление подпорной конструкции. Еще более 10 млн рублей в создание инфраструктуры на набережной Лоо планируют вложить местные предприниматели. Они собираются создать зеленые зоны, установить лавочки и сделать освещение.

«Туда же будет входить и отсыпка пляжа, и его небольшое увеличение. Это то, что мы не успели к прошлому курортному сезону. Все предприниматели откликнулись на эти мероприятия. Набережную будем восстанавливать в полном объеме», — сказал глава администрации Верхнелооского сельского округа Ардавас Демерчан.

На набережной уже ведут подготовительные работы к строительству подпорной стены. Строители выкапывают ров и создают каркас для будущей конструкции.

В работах задействованы около 50 человек и тяжелая строительная техника. Согласно проекту, необходимо восстановить 640 м опорной железобетонной стены. Планируется, что новая набережная будет готова к началу высокого сезона, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 декабря сильный ветер повалил несколько деревьев, что вызвало задержку поездов. Во время шторма подтопило первые этажи элитных домов в Имеретинской низменности курорта, а в поселке Лоо шторм разрушил центральную набережную. На набережной поселка Лоо ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Решение принял мэр курорта Анатолий Пахомов после осмотра территории.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить ликвидацию последствий стихии в Сочи в кратчайшие сроки.

Имеретинскую набережную в Сочи после шторма восстановили 6 декабря.

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