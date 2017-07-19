В Сочи в поселке Лоо после реконструкции открыли набережную

Ее расширили на 5 м, установили волноотбойник, магазины и кафе привели к единому архитектурному облику.

Благоустройство проходит в два этапа. Сначала на набережной уложили брусчатку, провели коммуникации, берег отсыпали галькой. Начальник управления по курортному делу и туризму Сочи Сергей Доморат сообщил, что в следующем году осуществят отсыпку пляжа, чтобы довести ширину набережной до 50 м.

На проектирование и строительство волноотбойной стены из городского бюджета выделили около 35 млн рублей. Остальные работы по благоустройству выполнили за счет местных предпринимателей. Они вложили около 20 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 декабря сильный ветер повалил несколько деревьев, что вызвало задержку поездов. Во время шторма подтопило первые этажи элитных домов в Имеретинской низменности курорта, а в поселке Лоо шторм разрушил центральную набережную. На набережной поселка Лоо ввели режим локальной ЧС. Решение принял мэр курорта Анатолий Пахомов после осмотра территории.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить ликвидацию последствий стихии в Сочи в кратчайшие сроки.

Имеретинскую набережную после шторма восстановили 6 декабря. В поселке Лоо в феврале начали подготовительные работы к восстановлению приморской набережной.

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