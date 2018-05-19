В Сочи в пожаре погиб человек

В ночь на 19 мая горел пятиэтажный дом на улице Пирогова.

Сообщение о пожаре поступило в 3:31. Огонь локализовали в 3:40, в 3:45 потушили.

По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания вещи. Огонь охватил 10 кв. м, есть пострадавшие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Во время пожара один человек погиб, еще один был госпитализирован, сообщил «Вестям Сочи» начальник городского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник