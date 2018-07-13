В Сочи в продуктовом магазине произошел пожар

Здание загорелось 13 июля в 6:00 в селе Барановка Хостинского района.

Видеозапись выложили в соцсети. На кадрах видно, что здание охвачено пламенем. Полностью сгорели крыша и пристройка. Со строения слетела облицовка.

В результате пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что загорелась хозпостройка и кровля частного дома. Заявка поступила на пульт дежурного в 6:09. В 6:53 пожар локализовали, в 7:26 — полностью потушили. Были задействованы десять человек и три единицы техники.

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