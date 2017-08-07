В Сочи в рамках проекта «Самбо в школу» открылся спортзал

Обновленный спортивный объект открыли в средней школе № 26.

«Мы на уроках физкультуры не учим бороться, мы учим детей, как надо правильно падать, правильно освобождаться от захвата, остановить хулигана на улице. Самбо — это вид, который дает уверенность в жизни», — сказал глава Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Самбо на курорте занимается более 1,6 тыс. человек. Одни из самых именитых сочинских представителей в этом виде спорта — чемпион России по дзюдо, чемпион и призер чемпионатов Европы по самбо, чемпион мира по самбо Арсен Ханджян и трехкратный победитель Кубков Европы и чемпион Европы по самбо Карлен Палян, сообщает ТАСС.

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