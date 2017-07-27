В Сочи в регате памяти Владимира Высоцкого примут участие 84 спортсмена

Взрослые и детские соревнования проходят с 27 по 29 июля в акватории Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт».

В регате принимают участие 84 спортсмена от 9 до 86 лет. Соревнования проводят в классах «Оптимист», «Олимп», «Кадет», «Лазер-радиал», «Зум», «420», парусная доска «Техно». Планируется, что на старт выйдут крейсейрские яхты от 7 до 14 м.

Победителей в гонках крейсерских яхт наградят переходящим Кубком Владимира Высоцкого. Он выполнен в виде небольшой стелы с гравюрой грифа гитары и словами поэта. Регату памяти Владимира Высоцкого проводят в Сочи в десятый раз, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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