В Сочи в рейсовом автобусе таможенники нашли тайник с 3 тыс. блоков сигарет

Попытку контрабанды сигарет предотвратили совместно с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

На таможенном посту российско-абхазской границы в Адлере остановили рейсовый автобус Setra, следующий рейсом Сухум — Владикавказ. Автобус осмотрели при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что полости автобуса заполнены блоками сигарет различных марок. Они были спрятаны в салоне и багажных отделениях в специально оборудованных тайниках. После демонтажа панелей нашли 3 тыс. 79 блоков сигарет в заводской упаковке (615 тыс. 40 штук сигарет). Водитель автобуса сказал, что согласился перевезти табачную продукцию по просьбе незнакомого мужчины за вознаграждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинской таможни.

Товар арестовали и направили на товароведческую экспертизу. По ее результатам выяснилось, что рыночная стоимость задержанной партии на внутреннем рынке РФ составила более 981 тыс. рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело о контрабанде табачных изделий.

С начала года Сочинская таможня возбудила 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное. В рамках административного производства изъяли табачной продукции на 730 тыс. рублей, начислили штрафов на сумму более 122 тыс. рублей, изъяли более 330 тыс. сигарет, 6 т и 375 кг табака.

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