В Сочи в реке утонул 26-летний рыбак

03 апреля в 12:20

В реке Сочи 31 марта водолазы нашли тело утонувшего мужчины.

Спасателям позвонили родственники мужчины и рассказали, что он отправился ловить рыбу. По предварительным данным, рыбак не удержался и упал в бурный поток под перекатом реки. На поверхность он не выплыл. До приезда спасателей очевидцы произошедшего пытались самостоятельно искать пропавшего, один из них нырнул в водопад и едва выбрался на берег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пропавшего искали две группы спасателей. Одна группа вела поиск на месте происшествия, другая — спустилась ниже по течению и осмотрела русло и берега. В итоге нашли только одежду молодого человека. Поиски продолжались несколько часов, с воздуха реку осматривали с беспилотного летательного аппарата. Приняли решение привлечь водолазов.

Из-за сильного течения в русле для безопасности погружения организовали двойную страховку. Глубина в месте проведения работ была небольшая, но поиск осложняло сильное течение и нулевая видимость в воде. Обследование дна пришлось вести на ощупь.

Во время третьего спуска тело погибшего обнаружили. Спасатели транспортировали его на берег и передали сотрудникам следственных органов.

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