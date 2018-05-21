В Сочи в спортроты ЦСКА примут 200 новобранцев

Торжественный ритуал приведения к военной присяге членов сборных команд России по олимпийским видам спорта пройдет 26 мая в Олимпийском парке.

В дальнейшем новобранцы будут проходить службу в четырех спортивных ротах, которые размещены в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Самаре. На службу в армию России призовут около 200 спортсменов, представляющих 32 вида спорта. Среди новобранцев заслуженный мастер спорта, десять мастеров спорта международного класса, 103 мастера спорта, 91 кандидат в мастера спорта и три спортсмена первого разряда.

Церемония принятия военной присяги состоится в присутствии спортсменов ЦСКА, олимпийских чемпионов: Светланы Хоркиной, Светланы Ишмуратовой, Дмитрия Саутина, Вартереса Самургашева, Сергея Тараканова и Владимира Маркелова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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