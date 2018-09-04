В Сочи в тоннеле столкнулись девять автомобилей

Несколько ДТП с интервалом 2-3 минуты произошли 4 сентября около 8:00 на дублере Курортного проспекта в сторону Адлера.
«Сначала столкнулись несколько автомобилей. Причина — несоблюдение дистанции. Водители, которые двигались сзади, отреагировать не успели. В итоге столкнулись девять машин», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор отделения пропаганды ПДД отдела ГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.
Серьезных повреждений автомобили не получили. В результате ДТП никто не пострадал.
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