В Сочи в тоннеле столкнулись девять автомобилей

Несколько ДТП с интервалом 2-3 минуты произошли 4 сентября около 8:00 на дублере Курортного проспекта в сторону Адлера.

«Сначала столкнулись несколько автомобилей. Причина — несоблюдение дистанции. Водители, которые двигались сзади, отреагировать не успели. В итоге столкнулись девять машин», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор отделения пропаганды ПДД отдела ГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.

Серьезных повреждений автомобили не получили. В результате ДТП никто не пострадал.

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 4 Сен 2018 в 12:14 PDT

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