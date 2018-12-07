В Сочи в третий раз пройдет международный кинофестиваль «Ирида»

Фестиваль состоится в Олимпийском парке с 11 по 16 декабря. Его посвятят женщинам.

«Кинофестиваль в 2018 году посвящен роли женщины в политике, истории, развитии человечества на нашей планете. Женщина — это абсолютно неделимая часть мировой истории. Это лучшее, что есть в истории», — сказала на пресс-конференции, посвященной конкурсу, исполняющая обязанности вице-мэра Сочи Марина Вартазарян.

На мероприятии, прошедшем 7 декабря, присутствовала также учредитель и президент Сочинского кинофестиваля Любовь Балагова.

«В этом году мы хотим поддержать талантливых женщин, работающих в сфере киноиндустрии. Неслучайно и эмблему кинофестиваля украшает мифическая создательница «небесных мостов» — древнегреческая богиня радуги Ирида», — отметила Балагова.

На конкурс было подано более 800 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Комиссия отобрала 14 игровых полнометражных фильмов, десять короткометражных и девять документальных картин. Конкурсные киноленты созданы в России, Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде, Испании, Швеции. Также будут представлены кинокартины, снятые в Казахстане, Афганистане, Сербии, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иране, Тунисе, Узбекистане, Ямайке.

«В конкурсной программе примет участие картина «Не чужие» — последняя режиссерская работа Веры Глаголевой, скоропостижно скончавшейся в августе 2017 года. Народная артистка РФ и кинорежиссер возглавляла жюри первого кинофестиваля «Ирида»», — цитирует учредителя фестиваля «Интерфакс-Юг».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник