В Сочи в турнире по самбо примут участие спортсмены из 93 стран

Более 600 сильнейших борцов со всего мира приехали на международный чемпионат.

Для олимпийской столицы это рекордный турнир по числу представленных стран.

«Я думаю, что не за горами тот день, когда самбо все-таки станет олимпийским видом спорта. На сегодняшний день у нас подана заявочная книга в Международный олимпийский комитет. Мы выполнили все требования и ждем, когда самбо получит признание», — сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Тем не менее, определять победителя общекомандного первенства будут именно по олимпийской системе. Это значит, что сборным необходимо получить как можно больше золотых медалей. Чтобы россияне удержали лидерство, спортсмены должны завоевать не меньше четырех золотых наград в каждой категории.

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