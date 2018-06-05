В Сочи в вольерном комплексе Красной Поляны появился леопард

Трехлетний леопард по кличке Скиф прибыл на курорт из сафари-парка Геленджика. На старом месте ему не нравился климат, к тому же зверь содержался в небольшой клетке.

В Сочи у него теперь отдельный вольер. В планах подселить к Скифу подругу.

«Опять же из такого же питомника, а может быть, где-то в цирке есть. Бывают и такие животные, которые лапку подвернули. У нас здесь находятся животные, которых мы не берем от природы. У нас здесь брошенные животные, отобранные у фотографов, раненые. Мы вылечиваем всех, потому думаю, такое животное найдется. Мы с удовольствием возьмем его сюда», — сказал директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

Леопард на новом месте чувствует себя пока не очень комфортно. Испугавшись внимания журналистов, он спрятался в домике. Как говорят сотрудники вольерного комплекса, аппетит у животного хороший. Съедает по 2,5-3 кг говядины в день. В честь новоселья Скифа угостили крольчатиной.

По соседству с леопардом обитают зубры, благородные олени, кабаны. В вольерном комплексе содержатся более 30 видов животных и птиц.

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