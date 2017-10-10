В Сочи в забегах в честь фестиваля молодежи примут участие 4 тыс. легкоатлетов

Марафоны проведут 16 октября на «Сочи Автодроме».

Программа фестивального забега начнется с церемонии открытия и концерта. Затем легкоатлеты должны будут преодолеть одну из двух дистанций — на 2 тыс. 17 м или 4 км. Ожидается, что в марафонах примут участие около 4 тыс. человек.

На соревнованиях будет работать система электронного хронометража. На стартовые номера легкоатлетов наклеят индивидуальные чипы, а на трассе разместят специальные электронные отметки, которые будут фиксировать результаты.

После прохождения дистанции каждый участник получит смс-сообщения с результатом. По итогам забегов улегкоатлеты получат медальоны с изображением логотипа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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