В Сочи в заброшенном отделе ДПС при пожаре погибли два человека

ЧП случилось утром 8 октября на улице Пластунской.

Сообщение о возгорании в одноэтажном неэксплуатируемом здании на площади 2 на 2 кв. м поступило в 8:42. Его ликвидировали до прибытия пожарных подразделений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в заброшенном отделе ДПС. При этом здание было закрыто и опечатано, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Погибшие — люди без определенного места жительства. Один из них — мужчина 35 лет, скончался на месте, его личность установлена. Второй умер в больнице. О пожаре сообщил охранник соседнего комплекса.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту гибели людей при пожаре проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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