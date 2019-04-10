В Сочи в здании кинотеатра появится Дворец молодежи

Власти города-курорта определили место для будущего Дворца молодежи — в здании кинотеатра «Сочи» в микрорайоне Макаренко.

По словам главы города-курорта Анатолия Пахомова, кинозал сохранят. На реконструкцию и реорганизацию пространства муниципалитет готов выделить средства.

«Там объединятся все молодежные движения. Использовать можно зал, который задействован только на вечерние сеансы. Днем там может быть и КВН, и другие направления деятельности молодежи. Мы приступим к реконструкции здания 20 апреля», — сказала заместитель главы Сочи Марина Бралюк.

Анатолий Пахомов отметил, что Дворец молодежи должен не просто выполнять развлекательную функцию и объединять активных и талантливых молодых людей на одной площадке, но и стать местом для привлечения подростков к социальной активности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.