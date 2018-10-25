В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов

Частично в зону подтопления в Лазаревском районе попали село Лоо, Вардане, Нижняя Хобза, поселок Дагомыс и село Бзогу.

В 22:00 24 октября ОДС ЦУКС Сочинского филиала поступила информация о подтоплении 27 придомовых территорий. Вода в дома не заходила. По состоянию на 22:30 24 октября осадки прекратились, вода с придомовых территорий сошла.

Также в 21:30 от диспетчера «Сочигоргаз» поступило сообщение о том, что произошел порыв газовой трубы высокого давления Д-150 мм через речку Западный Дагомыс в районе села Волковка. Газ отключили. Ремонт будет организован по факту снижения уровня воды в реке. Без газоснабжения остались 1 тыс. человек и 320 домов в селе Волковка.

Информация уточняется. Ситуация находится на контроле ЦУКС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

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