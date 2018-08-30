В Сочи вечером 30 августа восстановят водоснабжение после аварии

С 18:00 постепенно восстановят водоснабжение абонентов в Центральном районе.

В списке — улицы Донская, Пасечная, Виноградная, а также микрорайон Мамайка. Подача воды будет происходить поэтапно, на заполнение всей системы водоснабжения потребуется несколько часов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа около 6:30 в Центральном районе Сочи из-за поломки на насосной станции без воды остались более 10 тыс. человек. В связи с ремонтом насосного оборудования на водозаборных сооружениях на реке Сочи прекратили подачу воды в дома на почти 40 улицах курорта. Водоснабжение прекратили на улицах: Донская, Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Пирогова, Пасечная, Лавровая, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Кавказская, Ландышевая, Анапская, Яблочная, Целинная, Тимирязева, Гранатная, Высокогорная, Армянская, а также в переулках Донском, Чехова, Строительном, Пасечном, Рахманинова, Теневом, Виноградном (частично), Овощном, Конторском.

Вениамин Кондратьев поручил организовать подвоз воды к частным домам.

Из-за аварии в реку Псахе произошел разовый локальный сброс канализационных стоков. По информации Территориального отдела Роспотребнадзора в городе Сочи, качество морской воды находится под постоянным контролем и не вызывает опасений специалистов. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к взятию проб воды сразу после аварии на канализационной насосной станции.

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