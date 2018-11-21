В Сочи верующие отпраздновали День Архангела Михаила

Город 21 ноября отметил юбилей — 180 лет со дня основания. Его празднуют в день небесного покровителя курорта Архистратига Михаила.

Богослужение в честь торжества прошло в храме, который носит имя архангела.

«Поздравляю вас с днем памяти Архангела Михаила и всех небесных сил и с гражданским праздником, с днем нашего города Сочи! Сегодня все мы именинники, ибо все ангелы-хранители сегодня празднуются. Я всех поздравляю с днем ангела», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Утром на праздничную литургию собрались сотни прихожан. Среди них были жители и гости курорта. Вместе со священнослужителями верующие молились о том, чтобы город всегда жил в благополучии и мире.

«Небесный покровитель всегда помогает городу и его жителям. Начало празднования через День Архангела Михаила — это очень значимо и очень ответственно. Сочинцы идут праздновать в храм. Это замечательный праздник», — считает глава Сочи Анатолий Пахомов.

После литургии состоялся крестный ход. Прихожане вместе с митрополитом прошли вокруг храма с иконой Архангела Михаила. Это богослужение — одно из важнейших событий, приуроченных ко Дню города в Сочи. Основные праздничные торжества состоятся на курорте 24 ноября. На шести площадях одновременно пройдет праздничная программа для всех возрастов. Также в этот день откроются новые скверы и арт-объекты.

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