ЧП произошли 15 января из-за усиления ветра, порывы которого достигали 19 м/с.

На улице Армавирской дерево упало на двухэтажный 16-квартирный дом и повредило шиферную кровлю на площади15 кв. м.

На улице Центральной дерево упало на частный дом, повреждений не обнаружено. Погибших и пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода в Сочи стала причиной возникновения ЧС: 15 января в горах на дорогу сошла лавина, а 16 января в Хостинском районе — сель.

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