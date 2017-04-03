В Сочи ветеранам войны бесплатно предоставят путевки в санатории

Глава Сочи Анатолий Пахомов 3 апреля сообщил, что все проживающие на курорте участники Великой Отечественной войны и их супруги получат путевки в санатории.

«Все до единого участники Великой Отечественной войны и их супруги получат путевки в санатории. Узники концлагерей, желающие получить бесплатное оздоровление, должны обратиться в советы ветеранов. Представители «Молодой гвардии» и «Юнармии» навестят семьи ветеранов, участников войны, окажут необходимую помощь», — сказал он.

Планируется, что ко Дню Победы на курорте отремонтируют все военные памятники, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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