В Сочи ветераны войны получат выплату к годовщине освобождения Кубани

В честь 75-й годовщины освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ организуют единовременную выплату.

В преддверии знаменательной даты всех ветеранов войны навестят представители администрации, при необходимости окажут помощь в ремонте или бытовых вопросах. Придут в гости к героям и школьники. В городе пройдут 100 памятных мероприятий.

По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова подготовлен проект «О дополнительной мере социальной поддержки» − 162 ветерана получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей.

В Сочи расположено 158 объектов военной истории. Все они в преддверии праздника обновлены, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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