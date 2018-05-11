В Сочи вице-губернатор Болдин принял участие в кольцевании птиц

Заместитель главы Кубани Сергей Болдин 11 мая осмотрел орнитологический парк.

«Особо охраняемые природные территории Краснодарского края играют огромную роль в поддержании существования миграционных путей сотен видов птиц. Через природный орнитологический парк в Имеретинской низменности проходят маршруты миграций 117 видов птиц, в том числе 13 редких видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края», — отметил Болдин.

Особое внимание вице-губернатор уделил посещению визит-центра парка. Здесь сотрудники учреждения проводят лекции, экологические занятия и выставки, направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры жителей и гостей Имеретинской низменности.

В природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности гнездятся, останавливаются в период миграции или регулярно зимуют более 170 видов птиц. Ежегодно сотрудники парка проводятся мероприятия по кольцеванию пернатых. Это позволяет получать информацию об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества ради сохранения видов. В прошлом году в Сочи было окольцовано 500 птиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж о том, как провели кольцевание птиц в орнитологическом парке Сочи в 2017 году, смотрите здесь.

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