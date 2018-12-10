В Сочи виолончелист Сергей Ролдугин выступит с «Коллекцией музыкальных шедевров»

Концерт состоится 14 декабря в большом зале Парка науки и искусства «Сириус».

Исполнение виолончелиста будет сопровождать Академический симфонический оркестр Московской филармонии, художественным руководителем и главным дирижером которого является Юрий Симонов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Сириуса».

«Впервые Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступал для сочинской публики в 1946 году. Десять лет назад, в 2008-м, он приезжал на курорт с гастролями. И поскольку сочинцы уже забыли свои впечатления от выступления коллектива, то на концерте будут исполнены наиболее эффектные и популярные произведения классической музыки, которые широко представят возможности оркестра», — рассказал Симонов.

В программе — концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Также присутствующие услышат произведения Сергея Прокофьева, фрагменты оперы «Евгений Онегин» и балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, интермедию «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова.

Начнется концерт в 19:30.

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