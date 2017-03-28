В Сочи Виталий Мутко провел совещание по развитию туризма

Более 1 млн 200 тыс. отдыхающих в этом году уже побывали на курортах Кубани. Об этом сообщил 28 марта глава региона Вениамин Кондратьев в Сочи на совещании, которое провел вице-премьер России Виталий Мутко.

По словам зампреда правительства страны, отрасль уже показывает высокие результаты. На ее долю приходится более 3% ВВП. В условиях конкуренции при этом остаются проблемы с уровнем сервиса.

«Вот 2016 год. Мы смотрим, достаточно серьезный вклад в экономику. Это уже 3,4% в ВВП страны. Это достачно серьезно. Но потенциал у нас значительно выше и, естественно, можем еще больше. И вклад делать, и, самое главное, удовлетворять спрос, растущий у нашего населения. Чем стабильнее экономика, тем у людей больше желание путешествовать и, естественно, наша задача удовлетворять этот спрос качественным продуктом», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В Краснодарском крае развитие курортов сдерживает нехватка инженерных сетей. В пик курортного сезона они не выдерживают нагрузки. Электричество и воду из-за регулярных аварийных ситуаций отключают на несколько часов. На реконструкцию только водопроводного хозяйства требуется почти 15 миллиардов рублей, отметил Вениамин Кондратьев.

«Инфраструктурная проблема — это основной бич всех наших курортных городов. Пока не будет инфраструктуры, никакого развития быть не может. Сегодня это основной сдерживающий фактор. В том числе для инвестора, который хочет зайти со своим отелем, даже пятизвездочным, он говорит: «Покажите сети, покажите инфраструктуру, на которую вы меня посадите, которая будет подходить к тому участку, где я хочу это сделать». Мы не можем показать, потому что нет. Мы готовы участвовать в федеральных программах по федеральному водоснабжению, электроснабжению, но их нет. И десятков миллиардов в краевом бюджете тоже нет», — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Особенно остро вопрос с инфраструктурой стоит на Азовском побережье. При этом ожидается, что после открытия Крымского моста у туристов возрастет интерес к курортным городам и поселкам этой части региона.

«Роль открытия Крымского моста, мы убеждены, и вы понимаете тоже, — способствовать росту туристов на азовское побережье. Но тут еще обиднее Азовскому побережью, когда электричество и все на Крым идет мимо них. Люди вопрос и поднимают, они видят: мимо них все идет. Но они же тоже хотят развиваться. Не может же на том берегу все светиться и гореть, а на этом — как висели эти все времянки, так и остались висеть», — подытожил Кондратьев.

Вениамин Кондратьев выступил с предложением рассмотреть вопрос о создании отдельной федеральной программы развития Азовского побережья. Помимо инженерной инфраструктуры, она включила бы в себя транспортные вопросы и обустройство пляжей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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