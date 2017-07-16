В Сочи внедорожник упал в пропасть, пострадали два подростка

Авария произошла 14 июля в 16:30 в Лазаревском районе, недалеко от аула Тхагапш.

По данным очевидцев, ДТП случилось во время экскурсии по джипингу.

По предварительным данным, 30-летний местный житель за рулем УАЗ не справился с управлением, на подъеме допустил скатывание автомобиля назад, в результате чего машина опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ДТП пострадали 15-летний и 16-летний пассажиры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае за лето 2016 года выявили 414 джипов-нарушителей.

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